Dalla Spagna - Il Napoli inizia il casting per il sostituto di Koulibaly: nel mirino Umtiti e Diego Carlos

Ultimissime calciomercato Napoli. Dalla Spagna sono sicuri: il prossimo anno Kalidou Koulibaly non sarà più un giocatore del Napoli. Per questo motivo, secondo Sport, il club azzurro avrebbe già iniziato la caccia al possibile sostituto del centrale senegalese. Al momento il sogno sarebbe rappresentato da Samuel Umtiti del Barcellona: i blaugrana hanno bisogno di fare cassa, ma al momento la valutazione di 50 milioni non sarebbe presa in considerazione dal club di Aurelio De Laurentiis. L'alternativa proviene sembre dalla Liga: si tratta di Diego Carlos del Siviglia.