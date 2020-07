Venerato a CN24: "Callejon? Per il Napoli caso quasi chiuso. Under a 20mln può essere preso, ma non è pista calda. Rinnovo Gattuso? De Laurentiis ha interesse nel blindarlo"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli.

Callejon non rinnova

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il futuro della fascia destra del Napoli? L’offerta per Callejon è di mesi fa, non è mai cambiata: un anno più opzione, con stipendio attuale o minimamente rialzato. Callejon la rifiutò, e non mi risulta che in questi giorni sia stata fatta una nuova offerta: anzi, mi risulta che per il Napoli la situazione sia un po’ tramontana. A meno di clamorose sorprese, credo che il Napoli abbia deciso dopo i ‘no’ di aprile-maggio di cercare un nuovo esterno destro. Fin quando non ci saranno ulteriori novità, questa è la situazione.

Napoli su Under

Il mercato degli esterni? Non mi risulta che Cengiz Under sia caldissimo, il Napoli comunque sa che a venti milioni lo prenderebbe dalla Roma. Il club sta prendendo tempo perché cerca calciatori più affidabili, come ad esempio Bernardeschi che sarebbe l’unica contropartita accettabile in un affare legato ad Arkadiusz Milik. Tuttavia per il bianconero c’è il problema stipendio, in più la valutazione di Milik che non collima tra Napoli e Juventus.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi

Ferran Torres, spagnolo del Valencia, piace molto in società, ma qui è il ragazzo col procuratore a prendere tempo: il Napoli ha incaricato un procuratore italiano di seguire la vicenda, in vista di eventuali blitz ancora in alto mare. Josip Ilicic già fu trattato lo scorso anno, non è mai uscito dai radar: dopo Immobile quello dello sloveno fu il secondo nome uscito durante un summit di mercato tra Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis. A meno che la Roma non prenda Milik, con trenta milioni più Under, la situazione relativa a quest’ultimo non subirà accelerazioni improvvise. Lucas Moura? Al Napoli piace, ma bisogna capire fin quanto il Tottenham affonderà per Milik e soprattutto quanto potrebbe essere rivisto lo stipendio del brasiliano rispetto al monte ingaggi del Napoli. Gabriel Magalhaes? Il Napoli vuole trattare Osimhen ad oggi, e magari avere una opzione morale per il difensore brasiliano: non può chiudere perchè deve vendere prima Koulibaly, avendo altri tre centrali in rosa con l’arrivo di Rrahmani e la possibile partenza di Luperto. Il Napoli aspetterà per Gabriel, Gattuso lo reputa alla stregua di Albiol. Il rinnovo di Gattuso? Ringhio è un galantuomo pragmatico, lo sa che i contratti non garantiscono nulla sul campo: ha dimostrato di non essere venale, nemmeno a Napoli, a lui basta avere la fiducia di De Laurentiis e Giuntoli. Il presidente è il primo ad essere interessato nel blindare il tecnico, non credo ci saranno problematiche tra i due: ci sono delle similitudini tra i due”.