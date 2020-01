Calciomercato Napoli, Tuttosport: i colpi in entrata potrebbero fermarsi a Demme e Lobotka, si complica la pista terzino

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il mercato in entrata del Napoli potrebbe fermarsi a Demme e Lobotka: "A proposito di mercato, pare che la campagna invernale possa concludersi con gli ingaggi dei due talenti di Lipsia e Celta Vigo. Ci sarebbe spazio anche per un esterno sinistro, ma senza la partenza di Ghoulam, sarà difficile giustificare un’altra operazione in entrata. L’algerino, che soffre ancora di problemi muscolari al quadricipite, ha estimatori in Francia, in un campionato meno stressante dal punto di vista fisico. Qualora un club tra Lione e Marsiglia lo portasse via da Napoli, Giuntoli potrebbe chiudere con l’Olympiacos l’acquisto di Tsimikas".