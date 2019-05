Calciomercato Napoli, Gazzetta: "Accelerata per Trippier e Castagne! Ancelotti ha convinto De Laurentiis"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Rinforzare soprattutto gli esterni difensivi, è questo l'obiettivo della SSC Napoli attraverso il mercato estivo.

Calciomercato Napoli, c'è l'ok di ADL per Trippier

Le gare con Juventus e Liverpool sono state indicative: bisogna elevare il tasso tecnico e di esperienza. Soprattutto in quella zona del campo. Così, riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Carlo Ancelotti ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a puntare forte su Kieran Trippier, esterno destro del Tottenham e della nazionale inglese, protagonista il prossimo 1 giugno nella finale di Champions League in programma al Wanda Metropolitano di Madrid. Di solito il presidente preferisce giovani prospettici, ma stavolta il numero uno è pronto a fare uno strappo alla regola per il 28enne di Bury. La trattativa col club inglese, tuttavia, si annuncia tutt’altro che facile, anche se i media d’Oltremanica - assicura la rosea - confermano la volontà del giocatore di trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

Mercato SSC Napoli, tutte le alternative per la corsia

Ma sullo sfondo restano tante altre soluzioni per la fascia. Il Ds Cristiano Giuntoli, infatti, tiene vive anche le piste per Manuel Lazzari della SPAL e per Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli di fatto bloccato. Ma un nome caldo è anche quello di Timothy Castagne, di cui si è parlato anche nel corso del summit mercato avvenuto giovedì in casa Ancelotti. L'esterno dell'Atalanta piace molto alla società, anche perché la capacità di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra o addirittura in mediana. Per la corsia mancina, dove il tecnico riconferma Faouzi Ghoulam ma non Mario Rui, c'è invece sempre un discorso aperto con Theo Hernandez di proprietà del Real Madrid e in prestito alla Real Sociedad nell'attuale stagione.