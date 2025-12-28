Calciomercato Napoli, Sky - Un nuovo club di A sulle tracce di Lucca: i dettagli

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Un nuovo club di A sulle tracce di Lorenzo Lucca che può lasciare il Napoli nella prossima sessione di calciomercato invernale

Calciomercato Napoli - Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riferisce il portale di Gianluca Di Marzio, sull'attaccante ci sarebbe adesso anche la Lazio che potrebbe cedere Castellanos.

Lazio interessata a Lorenzo Lucca

Ecco cosa si legge sul portale di Gianluca Di Marzio sul futuro di Lorenzo Lucca:

"Si fanno però anche ragionamenti sul mercato in entrata, con gli occhi su diversi giocatori per il ruolo di mezz’ala. Uno di questi è Samardzic dell’Atalanta, valutato circa 20 milioni di euro. Ma potrebbero tornare di moda anche i nomi di Casadei del Torino e di Fabbian del Bologna.

Un altro giocatore che piace molto, sempre in casa Atalanta, è Daniel Maldini, che piace molto per il ruolo di vice Zaccagni. Si guarda anche al ruolo di centravanti, con Castellanos che piace tanto al Flamengo. In caso di partenza dell’argentino, piace Lorenzo Lucca, operazione che al momento non è per niente semplice".

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