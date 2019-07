Calciomercato Napoli, Sky: il club azzurro punta forte su Younes, agenti in ritiro per il rinnovo fino al 2023

Ultimissime calcio Napoli - Il club azzurro punta forte su Amin Younes, esterno classe 1993 arrivato in Italia lo scorso anno dall'Ajax. Il club azzurro ha intenzione di prolungare il contratto del proprio giocatore, in scadenza nel giugno del 2023.

Secondo quanto riferisce Sky Sport gli agenti del tedesco sono arrivati nella giornata di oggi a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per discutere del rinnovo.

L'attaccante tedesco ad inizio ad inizio mese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mi piace Napoli, è una città fantastica ed anche i tifosi sono grandiosi. Ricordo ancora il mio primo gol messo a segno al San Paolo. La pizza? Certo che mi piace! Non la mangio troppo ma la amo. A Napoli si mangia la miglior pizza al mondo ed ho detto a tutti i miei amici di venire qui a mangiarla. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, non volevo nemmeno che si fermasse la scorsa stagione. Sono molto felice e voglio giocare al San Paolo! Capisco l'italiano ma a volte è difficile parlare. Voglio imparare. Posso giocare a destra, a sinistra o al centro. Preferisco sul versante mancino ma è lo stesso. Sono felicissimo di lavorare con Ancelotti, è fantastico. Imparo ogni giorno qualcosa ed è una grande persona. Sono affezionato a tutti i compagni di squadra, vinciamo e perdiamo insieme. Se devo scegliere un compagno di squadra, dico Mertens perché parliamo olandese entrambi ed abbiamo un bel rapporto".