Calciomercato Napoli, Sky - C'è anche il Milan su Dovbyk: contatti in settimana

Ultime notizie calciomercato - Oltre a Joshua Zirkzee su cui si è inserito il Manchester United, il Milan continua a essere interessato anche ad Artem Dovbyk, che piace anche al Napoli.

L'attaccante ucraino del Girona è sempre sulla lista del Milan oltre ad essere nel mirino del Napoli. Di Dovbyk, ne parla Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante lo speciale mercato 'Calciomercato - L'Originale':

"Il Milan resta interessato ad Artem Dovbyk. La scorsa settimana, infatti, la dirigenza rossonera ha avuto nuovo contatti per il classe 1997 ucraino la scorsa settimana. I rossoneri stanno studiando le varie soluzioni per l'attacco del nuovo allenatore Paulo Fonseca e per il post Olivier Giroud".