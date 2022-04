Calciomercato Napoli, seguito Asllani ma a centrocampo potrebbero esserci partenze pesanti

Al Napoli piace il giovane centrocampista Asllani dell'Empoli ma è proprio nella linea mediana che sorgono diversi dubbi sul futuro, secondo quanto riferito dal portale di Gazzetta.it.

Perché se Lobotka appare il più sicuro e il riscatto a 15 milioni di Anguissa andrà in porto col Fulham in giugno, c’è da valutare la situazione Fabian Ruiz in scadenza di contratto fra un anno e voglioso di tornare in Liga. De Laurentiis attende una buona offerta che ancora non c’è.

Così come non è incedibile nemmeno Zielinski. Resterà Elmas, in crescita anche se ancora non è chiaro il suo ruolo. Incerto anche il futuro di Demme.

In entrata si guarda con attenzione al mediano albanese Asllani, classe 2002, che domenica ha impressionato proprio contro il Napoli. Sarebbe probabilmente ideale per il gioco di Spalletti.