Venerato a CN24: "Hysaj piace alla Juventus, possibile scambio con De Sciglio già a gennaio"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di CN24. Ecco quanto dichiarato:

"La Juventus sta valutando non solo una mezzala ma anche un terzino destro a gennaio. Il club piemontese segue Meunier, ma forse è troppo offensivo per la manovra bianconera. Piace molto Elseid Hysaj, ritenuto già pronto per l'assetto difensivo di Maurizio Sarri. La Juve è intenzionata a proporre un possibile scambio con De Sciglio che piace anche al Paris Saint-Germain. Siamo ancora alla fase preliminare. Per ora è solo un'idea valutata dai dirigenti bianconeri. Vedremo se diventerà trattativa a gennaio. Tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. La Juve è disponibile a trattare".