CorSport - Maxi operazione sull'asse Roma-Napoli: Milik e Maksimovic in giallorosso con Under, Veretout e Riccardi da Gattuso!

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport tra Roma e Napoli potrebbe andare in atto una sorta di maxi scambio che coinvolgerebbe Milik, Maksimovic, Under, Veretout e Riccardi:

"E allora, Milik e la Roma. O meglio, il grande scatto della Roma sull’erede designato di Dzeko, a sua volta in trepida attesa: Edin, infatti, sarà liberato per andare alla Juve soltanto quando il polacco accetterà la cessione, scartando così l’ipotesi di restare a scadenza per poi sentirsi libero di firmare a parametro zero per la società che sceglierà lui. Il Napoli ha spiegato chiaramente a Pantak che in tal caso lo metterà in ghiaccio, in tribuna, ma l’ipotesi di perdere una stagione pesa enormemente sulle spalle di Arek, anche perché è la stagione che si concluderà con l’Europeo. Già: ecco perché da domenica riflette seriamente sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Le cifre? Qualcosa da mettere a posto c’è ancora, nel senso che De Laurentiis chiede di base 20 milioni più Ünder (con il quale si lavora ancora sull’ingaggio), mentre la Roma propone di inserire Riccardi per dimezzare il conguaglio. a la trattativa con il Napoli potrebbe diventare un maxi scambio che andrebbe a coinvolgere altri giocatori. Primo fra tutti Jordan Veretout, da sempre grande obiettivo azzurro per il centrocampo: la Roma finora ha sempre detto no alla sua cessione, ma di fronte a un’offerta di 30 milioni, potrebbe prenderla in considerazione. La cessione di Allan e quella possibile Koulibaly garantiranno liquidità al Napoli. De Laurentiis potrebbe inserire nell’operazione Maksimovic, ma il difensore è pronto a trattare il rinnovo del contratto e finora ha rifiutato offerte dalla Premier".