Calciomercato Napoli, rischio asta per Giovanni Leoni: spunta il Torino oltre all'Inter

Calciomercato SSC Napoli - Non c'è solo il Napoli e il DS Manna sul talento della Sampdoria. Come racconta l'edizione torinese di Repubblica, c'è anche il Toro di Vanoli su Giovanni Leoni:

"Leoni e MacGuire due giovani ambiziosi per il Torino di Vanoli. Il difensore della Samp è uno dei talenti più seguiti della generazione Z. Giovanni Leoni e Duncan McGuire, sono due profili diversi ma coincidenti, entrambi in prima linea fra gli interessi del nuovo Toro di Paolo Vanoli. Il giovanissimo difensore azzurro è una fra le novità più intriganti dell’esangue panorama nazionale della generazione Z.

Eccoli i due nomi che il Torino segue per fare il primo doppio regalo al nuovo allenatore: Leoni è nato a fine 2007, sette mesi prima del nuovo fenomeno del calcio mondiale, lo spagnolo Yamal, e si è messo in luce in serie B, nella Samp. Il Torino lo seguiva già un anno fa, ma ha perso l’occasione di firmarlo in inverno, quando lasciò il Padova. Ci riprova adesso con convinzione anche se, in questi casi, lo scorrere del tempo può essere pericoloso: negli ultimi giorni attorno a Leoni sta lievitando la concorrenza - in prima fila Napoli e Inter, seguono Atalanta e Tottenham - tanto che c’è il rischio che si scateni un’asta".