Rinnovo Mertens, Repubblica: ADL offre 4.5 milioni fino al 2022, l'attaccante belga vuole un bonus di 5 mln

Calciomercato Napoli - Rinnovo Mertens. Dries Mertens raggiunge Marek Hamsik nella notte stellare contro il Barcellona, il folletto belga è ritornato al 100% per guidare l'attacco del Napoli. Suona strano che un giocatore così decisivo abbia il contratto in scadenza. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il giocatore belga, al sesto centro stagionale nella Champions, sa infatti di essere un pezzo pregiato in vista del mercato estivo, quando si svincolerà a costo zero e potrà accordarsi con chi gli garantirà l’ingaggio più alto. In realtà avrebbe potuto addirittura già farlo dal 1 febbraio, regolamento alla mano. Invece sta temporeggiando, proprio per lasciare aperto lo spiraglio per evitare l’addio. Anche De Laurentiis gli ha del resto fatto una proposta allettante: 4.5 milioni fino al 2022, nonostante l’età avanzata di Mertens. Essendo in scadenza, però, il belga vorrebbe in aggiunta pure un bonus a parte di 5 milioni, come virtuale "recompra" del suo cartellino. È questo il nodo che ha impedito finora l’accordo tra le parti, nonostante il riavvicinamento delle ultime settimane. L’asso nella manica del Napoli è l’amore per la città del giocatore, che non avrebbe tanta voglia di andar via. Cuore o portafoglio: chissà cosa vince...