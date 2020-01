CdM - E' fatta, arriva il rinnovo di contratto per Maksimovic: definito l'accordo

Calcio mercato Napoli - Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del difensore Amir Rrahmani dal Verona che resterà a disposizione di Juric fino a fine stagione ed è stato ormai definito l’accordo per il rinnovo del contratto di Maksimovic. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Nikola Makismovic

Calciomercato Napoli, questione rinnovi

Ultime calcio Napoli – Zielinski e Milik dovrebbero essere i prossimi. ma i due calciatori polacchi, insieme ad Allan, Callejon e Mertens, rischiano di diventare un caso di mercato. Le trattative sono state avviate, ma i calciatori potrebbero non firmare ancora per il Napoli. Intanto, ieri, Sky Sport ha annunciato una possibile apertura con Mertens. Il calciatore spinge per restare in azzurro.