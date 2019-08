Calciomercato Napoli, Repubblica: spunta il nome del mister X: 23 anni, 50 gol in tre anni e gioca in nazionale

Calciomercato Napoli le ultimissime sulla caccia al nuovo bomber da 30 gol che il presidente intende comprare a titolo definitivo. Secondo l'edizione odierna di Repubblica resta in piedi l’offerta per Icardi ( 7.5 milioni a stagione), tuttavia la trattativa è in stand by per la guerra fredda tra l’attaccante argentino e l’Inter.

Mercato Napoli, spunta il nome di un mister X

Passi avanti sono stati fatti invece per Lozano con il Psv Eindhoven, pronto a vendere il suo gioiello per 40 milioni. L’ostacolo da superare in questo caso sono i diritti d’immagine, visto che il messicano è una vera e propria star nel suo paese. Filtra ottimismo, comunque. Altrimenti può spuntare un " mister ics" all’orizzonte, con il nome del tedesco Timo Werner a fare capolino tra le ultime indiscrezioni: 23 anni, 50 gol in negli ultimi tre anni in Bundesliga e nazionale tedesco.