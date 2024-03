Lindstrom "non vede" Ngonge, l'errore del danese non passa inosservato sui social | FOTO

Notizie Napoli calcio. Jesper Lindstrom continua a trovare poco spazio in questo Napoli, se non negli spezzoni conclusivi delle partite. Il giocatore danese, arrivato in estate per circa 25 milioni, sta vivendo una prima stagione al Napoli piena di ombre.

Dopo il colpo di testa fallito contro il Barcellona, l'ex Eintracht è entrato anche nel finale della gara contro l'Inter senza riuscire a trovare la giocata. Una sua azione è finita nel mirino dei social: Lindstrom gestisce il contropiede ma, anzichè servire un liberissimo Ngonge sulla destra, decide di tentare un doppio dribbling che viene facilmente disinnescato dalla difesa nerazzurra.

E' lo specchio di un momento difficile per il calciatore: poco tempo a disposizione, voglia di dimostrare il proprio valore ma poco spazio e scelte non sempre giuste (forse dettate proprio dal desiderio di lasciare il segno).