Repubblica - Napoli, offerta per Petagna: Pinamonti può rientrare nell'affare!

Calciomercato Napoli - Matteo Politano ieri ha svolto le visite mediche a Roma. Napoli sarà la sua prossima casa fino al 2024 (con opzione fino al 2025). Domani l’attaccante conoscerà il centro tecnico di Castel Volturno: ad attenderlo ci saranno Rino Gattuso e i suoi nuovi compagni di squadra, su tutti Lorenzo Insigne che un mesetto fa gli ha consigliato di unirsi a un gruppo nuovamente determinato per la rimonta in classifica. Intanto, come riporta Repubblica, il Napoli cerca una punta ed il nome in cima alla lista è quello di Andrea Petagna. C’è anche l’ok di Gattuso, ma la Spal ha deciso di non mollare ancora il suo punto di riferimento. Il Napoli ha messo sul piatto 20 milioni senza ricevere un’apertura davvero convinta. Sullo sfondo c’è Andrea Pinamonti, 20 anni e un futuro tutto da costruire. Intanto, Pinamonti potrebbe essere offerto alla Spal per Petagna oppure fare direttamente il grande salto e vestirsi d’azzurro. Sicuramente ha meno esperienza del centravanti della Spal, ma resta una tentazione nei prossimi giorni. Seguito pure Jean Claude Mateta, 23enne francese del Mainz che piace a Giuntoli, al pari di Kevin Lasagna dell’Udinese.

