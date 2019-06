Calciomercato Napoli, per il centrocampo spunta l'idea Seri del Fulham: può arrivare a prezzo di saldo

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di piazzare qualche colpo in uscita per il centrocampo, il Napoli continua a monitorare anche il mercato in entrata per la mediana. Reggono le idee Veretout e Almendra, ma nella lista del ds Giuntoli restano segnati diversi profili.

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi, CM.IT: idea Seri, i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il nome nuovo sarebbe quello di Jean Michel Seri. Centrocampista ivoriano classe '91, già la scorsa estate fu accostato con insistenza alla società di Aurelio De Laurentiis: passò poi al Fulham dal Nizza per circa 30 milioni di euro. Il prezzo, vista la retrocessione degli inglesi, adesso potrebbe dimezzarsi rendendo Seri una vera e propria opportunità di mercato: tuttavia sul giocatore, oltre l'interesse del Napoli, lavorano anche Inter e Milan.