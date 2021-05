Il Mattino - Gattuso-De Laurentiis, è acqua passata! La Champions per firmare il rinnovo: ecco cosa trapela tra i due

Calciomercato Napoli - Il Napoli vicne e De Laurentiis sorride e in più si congratula con Gattuso, si riapre il discorso rinnovo? Come riportato da Il Mattino, Gattuso può anche restare a Napoli ancora il prossimo anno.

Rinnovo Gattuso

Calciomercato Napoli, Gattuso rinnova?

Come svelato da Il Mattino, tutto quello che è successo tra Gattuso e De Laurentiis è ormai acqua passata e solo un ritorno in Champions League può essere un modo - l’unico modo - per provare a sancire un nuovo inizio. Non sarà sicuramente semplice, perché entrambi dovranno fare passi indietro e al momento non sembra esserci tanta voglia. De Laurentiis però ora non può non essere contento del suo Napoli e la squadra continua a seguire a pieno Gattuso.

Gattuso Napoli

Ultimissime Napoli, rinnovo Gattuso: la decisione che trapela

Al momento il rinnovo di Gattuso con il Napoli sembra lontano perché l'allenatore continua a far sapere in giro che non resterà a Napoli dopo la rottura con De Laurentiis. Allo stesso modo, il presidente, fa dire in giro che non ha intenzione di tenerlo ancora. La verità è però che a fine stagione i due dovranno guardarsi faccia a faccia e potrebbero rendersi conto di come insieme le cose ora stiano andando per il meglio.