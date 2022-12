Sky - Ounahi-Napoli: rientra nei parametri! Segnali dal giocatore

Notizie di calciomercato da Sky Sport sul Napoli pronto a chiudere l'acquisto di un nuovo giocatore che ha stupito tutti ai Mondiali 2022 in Qatar. Arrivano aggiornamenti su Ounahi del Marocco che è stato una delle rivelazioni e ora piace a tanti club.

Calciomercato Sky: Ounahi-Napoli, le ultime

Calciomercato Napoli - Sul mercato del Napoli arrivano le parole del giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini sul colpo Ounahi:

“Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 dell’Angers e autentica rivelazione del Marocco ai Mondiali in Qatar è un obiettivo del Napoli e può rientrare nei parametri economici del club azzurro dal punto di vista dell’ingaggio. Il fatto che il Napoli abbia rafforzato la propria immagine a livello internazionale con una grande Champions League e con una stagione da incorniciare può essere significativo per vincere eventuali resistenze del giocatore, che al momento non ci sono”.