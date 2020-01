Gazzetta - Mertens piace alla Roma, col Napoli è ai ferri corti! Spunta una richiesta economica per il futuro

Calciomercato Napoli. La ripresa della Roma avverrà oggi, per iniziare a preparare la sfida con la Juventus: di mezzo c’è il mercato, che poi proprio in questo periodo può lasciare segni indelebili per il presente e per il futuro. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che tira in ballo anche il Napoli.

Mertens piace alla Roma

"A Fonseca davanti piacerebbe avere Mertens, che con il Napoli è sempre ai ferri corti (ed in scadenza). Ma il belga vorrebbe un triennale a 4 milioni di euro l’anno, più bonus vari (sparsi tra lui e l’agente). Insomma, un’operazione difficilissima ed eventualmente da mettere in piedi per giugno e non per gennaio. Anche perché Kalinic sembra proprio non volerne sapere di lasciare la Roma"