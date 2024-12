Calciomercato Napoli, Mathias Olivera rinnova! Agente a Castel Volturno, ingaggio e nuova scadenza

Calciomercato Napoli, sarà ancora azzurro il futuro di Mathias Olivera. Specialmente considerando l’intesa nata con Antonio Conte che, nonostante l’acquisto di Leonardo Spinazzola, lo ha reso titolare fisso della corsia mancina.

Calciomercato Napoli, rinnovo in arrivo per Olivera

Così come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri è apparso il procuratore dell’uruguaiano a Castel Volturno per parlare appunto del contratto attualmente in scadenza nel 2027.

I colloqui sono positivi e c’è l’intenzione da entrambe le parti si andare avanti fino al 2029, con Giovanni Manna che in realtà sta spingendo anche per un’opzione fino al 2030. Il nuovo ingaggio sarebbe da circa 3 milioni di euro.