RAI, Venerato a CN24: "Lozano aspetta PSG e United, Raiola ha accettato l'offerta del Napoli: 2,5 milioni a stagione più bonus"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Lozano-Napoli. Ciro Venerato, giornalista della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli ha i soldi per una prima punta al di là delle cessioni, quindi arriverà uno tra Rodrigo e Lozano. De Paul? Arriverebbe nel caso in cui uno tra Mertens e Insigne andasse via".

"Vi riconfermo che il Napoli non segue e non prenderà Diego Costa, Zapata, Lukaku e Berardi. Il Napoli come prima punta prenderà Lozano o Rodrigo. Nei giorni scorsi ci sono stati lunghi colloqui tra Giuntoli e Raiola, poi Ancelotti ha convinto De Laurentiis sulla bontà dell'investimento su Lozano. Il ragazzo ha preso tempo, aspetta di capire se il PSG e Manchester United faranno seguito a un interesse manifestato al suo agente. Se PSG e United non daranno seguito a questo interesse, il giocatore potrebbe scegliere il Napoli che ha già fatto la sua offerta al calciatore accettata da Raiola: 2,5 milioni netti più bonus, con stipendio che cresce anno dopo anno legato a numero di presenze e vittorie di squadra. C'è un accordo con Raiola anche sui diritti d'immagine. Dal punto di visto economico tra i 40 offerti del Napoli e i 50 chiesti dal PSV con Raiola da garante si può chiudere intorno ai 45. Adesso il problema è il ragazzo".