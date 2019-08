Barcelona SC, il presidente Cevallos: "Campana? Non è stato deciso ancora nulla, vogliamo mantenere il 30% del cartellino! Diversi club su di lui, c'è anche una squadra messicana"

Calciomercato Napoli - Il presidente dello Sporting Club di Barcelona, José Francisco Cevallos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Redonda de Guayaquil in merito al trasferimento di Leonardo Campana in Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Non è stato deciso ancora nulla di concreto. Ci sono dei problemi che devono essere affrontati. Riteniamo importante che il calciatore vada ad unirsi ad un vero progetto sportivo. Stiamo concludendo la negoziazione con Campana, vogliamo mantenere il 30% del suo cartellino per poi far parte di una futura rivendita. Su di lui ci sono diversi club, ieri mi ha chiamato un'importante squadra in Messico. Abbiamo tempo per venderlo fino al 2 settembre, prima della chiusura del mercato in Europa".