Calciomercato Napoli, non solo Kvaratskhelia: arriva un secondo indizio di De Laurentiis

Kavaratskhelia-Napoli, affare fatto. A confermarlo è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis che ha parlato del giovane talento georgiano che si unirà alla squadra di Spalletti il prossimo anno:

Non solo Kvaratskhelia per il Napoli, visto che De Laurentiis stesso si è spinto oltre. Il patron azzurro, infatti, ha dato un ulteriore indizio di mercato andando a tracciare l'identikit di quelli che saranno i profili seguiti dal club partenopeo nel prossimo mercato estivo 2022:

"Noi dobbiamo tornare a trovare gioielli in giro per il mondo. Come è successo per esempio quando c'è stato Benitez. Aveva sempre la risposta pronta: mi dava la prima lista degli acquisti, capiva che costava troppo e me ne dava una seconda. Capiva che pure quella era esagerata e spuntava la terza. E così sono arrivati Albiol, Callejon, Higuain, Koulibaly. Alcuni di loro stanno ancora con noi".