Dalla Francia - Lala nel mirino del Napoli, c'è da battere la concorrenza di Marsiglia e Saint Etienne

Ultimissime calciomercato: Kenny Lala finisce nel mirino della SSC Napoli. Secondo quanto raccolto dal quotidiano francese L'Alsace, il terzino destro dello Strasburgo piace al club di De Laurentiis, che dovrà battere la concorrenza di Olympique Marsiglia e Saint Etienne pronte a contendersi il giocatore la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

KENNY LALA NUOVO OBIETTIVO DEL NAPOLI

Per molti sconosciuto, Kenny Lala è uno dei migliori terzini destri di Francia. Nato a Parigi nel 1991, Lala viene da una lunga gavetta in Ligue 1, tra Valenciennes e Lens, fino a quando è passato allo Strasburgo, neo-promosso nel massimo campionato francese nel 2017. Proprio con la maglia dello Strasgburgo, Lala ha dimostrato tutto il suo valore, specie in fase offensiva, imponendosi come uno dei terzini destri più pericolosi di tutta Europa, attirando l'attenzione di grandi squadre così come quella della Nazionale francese, che potrebbe presto convocarlo per la prima volta. Nella stagione 2018/2019, Keny Lala ha totalizzato 5 gol ed una marea di assist, vincendo da protagonista la Coppa di Lega francese.

Ora su Kenny Lala c'è il Napoli, che in questa sessione di calciomercato farà di tutto per accaparrarsi un terzino di qualità in grado di sostituire Hysaj e Mario Rui, prossimi alla partenza.