Calciomercato Napoli, James Rodriguez pista concreta! Cm.it: tre motivi per crederci

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez è uno dei nomi più caldi nelle ultime ore per il calciomercato del Napoli. Secondo quanto raccontato dai colleghi di Calciomercato.it, si tratta più di una semplice suggestione estiva di mercato. I contatti tra la SSC Napoli e l'agente Jorge Mendes sono già stati avviati e si lavora per completare l'operazione.

James Rodriguez-Napoli, è possibile! I motivi

L'avventura al Bayern Monaco di James Rodriguez è finita. Il club tedesco dopo il prestito biennale non ha deciso di esercitare il diritto di riscatto da 42 milioni e il Real Madrid ha già messo in lista di sbarco il calciatore colombiano. James ha già dimostrato di voler tornare a lavorare con Carlo Ancelotti. Come riportato da Calciomercato. it , ci sono motivi ben precisi che rendono l'affare possibile:

James guadagna circa 6.5 milioni netti fino al 2021, ma potrebbe accettare una cifra leggermente inferiore firmando un quadriennale. Il Napoli, tra l’altro, avrebbe nel decreto crescita un enorme alleato che renderebbe lo stipendio della sua nuova stella tassato appena al 10%.

Inoltre, il Real Madrid ha già acquistato Rodrygo per 45 milioni e Militao per 50, che aggiunti alle spese ormai vicine per Hazard e Jovic, costati rispettivamente circa 100 e 60 milioni, diventeranno 255 milioni. Cifra che obbliga Florentino Perez a cedere quanto prima tutti i suoi esuberi, visto anche l’indebitamento per la costruzione del 'nuovo' Bernabeu del costo di 575 milioni. Fonti vicine alla dirigenza del Real Madrid ipotizzano due scenari: il pagamento cash di 42 milioni, o magari quello dilazionato di una cifra più alta intorno ai 50.