James-Napoli, Tv Luna: lunedì telefonata di Ancelotti, ecco la reazione del giocatore sulla voce Atlético Madrid

Calciomercato Napoli - James Rodriguez Napoli, la trattativa prosegue. Il calcio Napoli tratta con il Real Madrid, che resta forte della propria decisione di volere 40 milioni di euro cash senza prestiti e riscatti. Aurelio De Laurentiis attende il momento giusto. Ecco gli aggiornamenti riportati da Tv Luna ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Calcio mercato Napoli, Atlético Madrid-James Rodriguez: la reazione con Ancelotti

James Rodriguez-Napoli, il collega Carlo Alvino fornisce importanti aggiornamenti in diretta a Tv Luna:

Notizie calcio Napoli - "Le ultime notizie in merito all'Atlético Madrid hanno creato un po' d'ansia in città, c'era chi parlava addirittura di un accordo telefonico dopo la chiamata di Diego Simeone. Ma non è così: l'ultima telefonata James l'ha avuta lunedì e con Carlo Ancelotti. E quando il mister gli ha chiesto spiegazioni sulle informazioni che arrivavano dalla Colombia, da parte del giocatore c'è stata una grande risata. C'è un patto d'acciacio col Napoli".