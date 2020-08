Gazzetta - Addio Allan, non solo Veretout per sostituirlo: resta viva la pista Vlasic

Ultime calciomercato Napoli. Allan è ormai sempre più vicino a dire addio agli azzurri. Il centrocampista brasiliano è stato utilizzato con il contagocce da Gattuso e dovrebbe essere messo sul mercato per fare cassa: gli ammiratori di certo non mancano, a partire dall'ex allenatore partenopeo Carlo Ancelotti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero continuando a seguire Jordan Veretout per sostituirlo: il francese, tuttavia, non sarebbe l'unico profilo in lizza visto che resiste anche la candidatura di Nikola Vlasic, 22enne del CSKA Mosca.