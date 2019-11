CorSera - Ibrahimovic corteggiato da Bologna, Milan e Napoli: sceglierà a metà dicembre, ieri il rilancio rossonero

Calciomercato Napoli. Ibrahimovic vuole tornare in Italia e son tre le squadre pronte a corteggiarlo: Bologna, Milan e Napoli. Ieri l'agente dell'attaccante svedese ha incontrato la società rossonera. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

In un hotel di Milano si sono incontrati Mino Raiola e Zvone Boban, dopo che in precedenza era stato avvistato anche Jorge Mendes. Si è parlato di Ibrahimovic. I dirigenti dell'area tecnica, Boban e Maldini, studiano per il rilancio rossonero l'ingaggio dello svedese, in vacanza dopo l'esperienza nell'MLS. Ibra, corteggiato anche da Bologna e Napoli, non ha sciolto le riserve sul futuro, rinviando a metà dicembre ogni decisione. Se accetterà la proposta di un contratto di 18 mesi, bisognerà vedere se poi l'ad Gazidis benedirà l’operazione.