Calciomercato Napoli, Gyokeres si opera: il motivo e tempi di recupero

Calciomercato Napoli, operazione per Viktor Gyokeres: si tratta dell’attaccante svedese dello Sporting Lisbona monitorato dal club partenopeo come possibile rinforzo in attacco.

Mercato Napoli, infortunio e intervento per Gyokeres

Come riportano i colleghi lusitani di A Bola, si tratta di una pulizia del menisco per eliminare dei fastidi che il giocatore ha avuto durante la stagione. Ma nulla di assolutamente preoccupante o che potrebbe mettere in dubbio un suo trasferimento. Si tratta di un intervento di rito per i calciatori professionisti, tra l’altro fissato per fine stagione proprio in maniera strategica. Lo stop non durerà troppo: si va dalle 4 alle 6 settimane.