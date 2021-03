Calciomercato Napoli, Ghoulam ancora ko: azzurri su Junior Firpo, il Barcellona ha già il sostituto

Calciomercato Napoli - Junior Firpo Napoli, aggiornamenti importanti. Il Napoliè alla continua ricerca di un terzino sinistro in vista del futuro, soprattutto dopo l'ennesimo infortunio al ginocchio per Faouzi Ghoulam. Junior Firpo del Barcellona è finito nel mirino del Napoli da diversi anni e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per il trasferimento.

Calciomercato Napoli, Junior Firpo del Barcellona nel mirino: c'è anche il Milan

Come rivelato da Si Gonfia La Rete, il Napoli continua a seguire Junior Firpo che dopo non aver trovato fortuna al Barcellona cerca una nuova avventura. Intanto, dalla Spagna, secondo fichajes.net il Barcellona avrebbe anche già trovato il sostituto, si tratta di Javi Galàn dell'Huesca che ha una clausola rescissoria di otto milioni. Anche il Milan su Junior Firpo.