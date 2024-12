Calciomercato Napoli, Gazzetta - Raspadori si è proposto alla Roma: si valuta il prestito

Giacomo Raspadori si è proposto alla Roma. Lo scrive l'edizione online della Gazzetta dello Sport che non esclude una cessione in prestito dell'attaccante a gennaio proprio dal Napoli alla Roma.

"L’altra casella da spuntare è quella relativa all’attacco, un reparto in grossa difficoltà come dimostrano i dati. Solo 6 i gol segnati in campionato dalla coppia Dybala-Dovbyk. E alle spalle dell’ucraino c’è solo Shomurodov, che piace pure a Ranieri ma fin qui non ha dimostrato di essere un giocatore da Roma. In questi giorni, più o meno indirettamente, si è proposto Giacomo Raspadori che a Napoli non trova spazio (anche a causa dell’assenza delle coppe europee) e non vorrebbe perdere la Nazionale. L’ipotesi di un prestito non è da scartare considerato che il club di Conte non considera di certo la Roma come una minaccia allo scudetto".