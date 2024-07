Chi è Ekkelenkamp accostato al Napoli: ruolo, nickname ed un record incredibile ai tempi dell'Ajax | FOCUS

Calciomercato Napoli - Jurgen Ekkelenkamp è un profilo che sarebbe finito nel mirino di Giovanni Manna che da tempo starebbe seguendo il calciatore olandese in forza all’Anversa. Il classe 2000 non è la prima volta che viene accostato ad un club italiano. Qualche tempo fa ci aveva provato il Torino a portarlo in serie A.

Calciomercato Napoli: chi è Jurgen Ekkelenkamp

Nasce il 5 aprile 2000 a Zeist in Olanda. La sua carriera è legata all’Ajax che lo acquista nel 2013 dall’Almere City. Jurgen con il suo fisico longilineo, 188 centimetri per 80 chili, arriva ad esordire in prima squadra nel 2018 in occasione dell'incontro di Eredivisie vinto 4-1 contro il VVV-Venio diventando il primo calciatore nato negli anni 2000 ad esordire con i Lancieri. Segna la sua prima rete fra i professionisti il 26 settembre 2018 in occasione del match di KNV vinto 7-0 contro l'HVV te Werve. Il 10 aprile 2019 debutta in Champions subentrando a Lasse Schone al 75º minuto del match di andata dei quarti di finale contro la Juve erminato 1-1. Nel l’agosto 2021 finisce la sua avventura all’Ajax. Ad acquistarlo fu l’Hertha Berlino. Con i tedeschi, Ekkelenkamp fece 3 gol in 21 gare. Al termine di quella stagione fu ceduto a titolo definitivo all’Anversa per 5 milioni di euro.

Tatticamente può essere utilizzato sia da trequartista che da mezzala destra. Si tratta di un calciatore che ama molto inserirsi in zona gol. In due anni all’Anversa ha già messo a segno 10 reti.

Ai tempi dell’Ajax fu soprannominato il nuovo de Jong. Anzi, in Olanda gli diedero il nome di “Jurginho” per il suo stile un po’ brasiliano. Il contratto di Ekkelenkamp scade nel 2026 con l’Anversa.