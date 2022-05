Calciomercato Napoli - Sfuma di fatto l'arrivo in azzurro di Aaron Hickey, ma potrebbero saltare altri due obiettivi in casa Bologna: Jerdy Schouten e Mattias Svanberg.

Mercato Napoli, talenti del Bologna nel mirino della Premier

Come infatti riporta il Corriere di Bologna, c’è un concreto interessamento del West Ham per Schouten e un paio di corteggiatori per Svanberg. L’obiettivo della società sarà fare plusvalenza, motivo per cui venderà al miglior offerente. Proprio come sta accadendo per il terzino 19enne in direzione Arsenal per 25 milioni di euro.