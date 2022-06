Sportmediaset - Deulofeu-Napoli si farà: alzata l'offerta a 18 milioni

Ultime di calciomercato da Sportmediaset che rivela le novità della trattativa tra il Napoli e Deulofeu. Il calciatore dell'Udinese è pronto al trasferimento al Napoli, le parti sono in continuo contatto.

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha perso Insigne ed è pronto a chiudere l'acquisto di Deulofeu dopo Kvaratskhelia per sostituirlo. Le ultime da Sportmediaset:

Se le porte di Castel Volturno in uscita sembrano affollate, qualcosa si muove anche in entrata per il Napoli. La scelta per sostituire Insigne - oltre al georgiano Kvaratskhelia in gol anche contro la Macedonia del Nord - è ricaduta su Gerard Deulofeu. La società azzurra ha alzato l'offerta a 18 milioni di euro e l'Udinese ha abbassato la richiesta da 25 a 20 milioni. L'affare si farà.