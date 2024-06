Calciomercato Napoli, Conte e Manna su un giovane talento del Barcellona: valutazione monstre

Calciomercato Napoli. Nome nuovo per il Napoli di Antonio Conte: come riportato dai colleghi spagnoli di Sport, gli azzurri sarebbero molto interessati a Vitor Roque del Barcellona.

Vitor Roque-Napoli, i dettagli

Vitor Roque è un attaccante brasiliano classe 2005, arrivato lo scorso anno al Barcellona dall'Atletico Paranaense per un cifra vicina ai 40 milioni. Considerato uno degli astri nascenti del calcio carioca, la sua prima stagione in Spagna non è stata semplice: l'ex allenatore Xavi lo ha utilizzato appena 16 volte (nelle quali ha segnato 2 gol).

Il club blaugrana vorrebbe valutare il calciatore con il nuovo allenatore Flick ma non disdegnerebbe eventuali offerte: gli spagnoli si aspettano una telefonata di Manna o Antonio Conte in settimana, per un eventuale prestito o una offerta definitiva. Ma non lascerebbero andare il calciatore per meno della cifra investita.

Su Vitor Roque non c'è solo il Napoli: anche Porto ed Atletico Madrid hanno chiesto informazioni.