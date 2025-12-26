Calciomercato Napoli, Cammaroto: "Samardzic insoddisfatto all'Atalanta: l'entourage lo proporrà al Napoli"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive di un Lazar Samardzic dell'Atalanta che verrà proposto al Napoli e non solo dal suo entourage per gennaio:

"Registriamo un interessante rumors di mercato sul Napoli e lo anticipiamo. E’ in uscita dall’Atalanta Lazar Samardzic. L’entourage non e’ soddisfatto del suo scarso impiego. Non erano contenti del ruolo con Juric e neanche con Palladino. Mi risulta che verrà proposto a Lazio e Napoli. A suo tempo era stato un obiettivo del club di De Laurentiis e ha qualità, ma non so quanto potrebbe essere compatibile con i piani tattici degli azzurri. Inoltre la trattativa con il Napoli, a suo tempo, era stata portata avanti bene con l’Udinese ma era poi saltata perché qualcun altro - nell’entourage del giocatore - cambiò le condizioni e fece indispettire la dirigenza partenopea".