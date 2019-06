Albiol lascia Napoli, il retroscena CdS: "Proposto Jerome Boateng del Bayern: la situazione"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Raul Albiol alla fine dirà di sì all'offerta del Villarreal: il difensore ha voglia di tornare a casa e stavolta ci sarà poco da fare perchè gli spagnoli pagheranno la clausola.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta valutando alcuni profili per sostituire Albiol:

"Oltre a Manolas e Aké, prime scelte per la sostituzione di Raul Albiol nonché investimenti di spessore assoluto, il Napoli ha valutato e sta valutando altre soluzioni. Soprattutto in Italia: la novità è rappresentata dal danese della Sampdoria, Joachim Andersen, 23 anni e una certa affidabilità e continuità di rendimento dimostrate nel corso della sua prima stagione italiana agli ordini di Marco Giampaolo. Molto più difficile, invece, è la situazione dell'argentino della Fiorentina e della Seleccion, German Pezzella, 28 anni da compiere il 27 giugno: qualche settimana fa, e dunque prima della rivoluzione societaria della Viola, il suo nome era già stato accostato al Napoli, ma alla fine è stato dichiarato incedibile. Proposti al club azzurro anche il tedesco Jerome Boateng, trentenne fratello di Kevin-Prince che Carlo Ancelotti ha allenato al Bayern (ma non entusiasma), e il nazionale turco Kaan Ayhan, ventiquattrenne del Fortuna Dusseldorf".