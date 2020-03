Venerato a CN24: "Azmoun e Sorloth restano nel mirino azzurro, Petagna può essere ceduto in prestito"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di Raisport, è intervenuto ai nostri microfoni per alcuni aggiornamenti riguardo le trattative di casa Napoli:

"In stand by Petagna. Potrebbe anche essere grato in prestito per fargli fare esperienza. Parma e Verona alla finestra. In tal caso arriverebbe uno straniero. Arrivano conferme su Sorloth del Crystal Palace ma in prestito al Trabzonspor. Ma l'iraniano dello Zenith Azmoun raccoglie molti consensi. Lo scouting partenopeo lo paragona ad Alessandro Altobelli, ex punta dell'Inter.