Tesoretto Napoli, Tuttosport: "L'auspicio è di incassare 80 milioni dalle cessioni e reinvestirli tutti per un bomber di razza"

Ultimissime calcio Napoli - Sono tanti i calciatori che rientreranno dai prestiti e quelli in orsa che andranno via da sistemare per il Napoli. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, gli azzurri sperano di introitare un importante tesoretto

Calciomercato Napoli, nove giocatori con la valigia pronta

"Il weekend per riposare e mettere insieme le forze utili ad iniziare l’attività di vendita dei calciatori in esubero. Sono svariati, tra quelli in prestito e quelli che non hanno convinto, per un totale imprecisato, ma dal quale il club intende recuperare le risorse per arrivare al bomber tanto reclamato da Ancelotti. Ciciretti di rientro dall’Ascoli, Insigne jr dal Benevento, Grassi, Inglese e Sepe dal Parma, Rog dal Siviglia, Tonelli dalla Sampdoria, Vinicius dal Monaco, Tutino dal Cosenza: sono 9 calciatori che hanno mercato e per i quali Giuntoli attende offerte, per la cessione oppure per il prestito. Ma anche nella rosa attuale esistono profili in bilico: Chiriches, Diawara, Verdi, Ounas, ma anche Insigne sr, per il quale il Napoli è sempre aperto a discutere una cessione ad un prezzo fuori mercato. E poi gli esterni bassi. Oltre a Hysaj e Mario Rui, non è da escludere che, di fronte ad una buona offerta, possa essere ceduto anche Malcuit, il cui rendimento nell’arco di tutta la stagione, non ha convinto appieno Ancelotti. Sono 15 i calciatori in lista di sbarco, 4 dei quali da sostituire in organico e gli altri da cedere alle società interessate. Quanto denaro riuscirà il Napoli ad ottenere dagli elementi realmente in esubero? L’auspicio è di arrivare a 70-80 milioni di euro per poter acquistare il bomber di razza, quello che finora non è riuscito ad essere Milik"