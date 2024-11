Calciomercato Napoli, arriverà a gennaio per Conte: lo assicura il CdM

Calciomercato Napoli, Antonio Conte blinda Giacomo Raspadori per gennaio e qualsiasi altro giocatore importante in rosa. Il messaggio lanciato ieri in conferenza del resto è stato chiarissimo: “Non sarò così stupido da lasciar andare giocatori che ritengo forti. L’ho fatto quest’estate, avendo anche ragione, lo farò anche adesso e nella prossima finestra. Noi vogliamo rinforzarci”, ha detto il mister.

Calciomercato Napoli, chi arriverà a gennaio

E la voglia di rendersi più forti non sarà solo tramite la conferma dei singoli ma anche con l’aggiunto di altri volti. Come infatti assicura il Corriere del Mezzogiorno, è certo l’acquisto di un difensore per la prossima sessione invernale.