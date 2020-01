Sky - Ancelotti vuole Allan all'Everton, il Napoli parla con l'Inter per uno scambio con Vecino

Calciomercato Napoli. Il non accettare la sostituzione è la conseguenza di un mancato feeling con il Napoli. Allan, ultimamente, non riesce ad esser sereno in maglia azzurra e quindi potrebbe anche partire in questa sessione di mercato.

Inter e Napoli pensano allo scambio Vecino-Allan

"Su Allan insiste Ancelotti per l'Everton ma oggi Inter e Napoli hanno iniziato a parlare di un altro scambio: Vecino-Allan", questo il tweet di Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.

Ecco quanto riportato su gianlucadimarzio.com.