Calciomercato Napoli, addio Sirigu? Il Torino propone uno scambio di portieri

Calciomercato Napoli - C’è preoccupazione in casa azzurra per Salvatore Sirigu: il secondo portiere del Napoli, infatti, è fermo ai box da troppo tempo e alle spalle di Alex Meret c’è solo il giovanissimo Davide Marfella. Un rischio elevato e che il Napoli non può correre in vista della seconda parte di campionato, così nasce l’idea di un addio all’ex Genoa con l’arrivo di un nuovo estremo difensore.

Mercato Napoli, scambio Sirigu-Berisha?

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, c'è anche il Torino interessato al 35enne sardo: il club granata propone al tal proposito uno scambio col 33enne Etrit Berisha. Il club azzurro valuterà nei prossimi giorni ma è concreto l'addio lampo di Sirigu giunto soltanto lo scorso agosto.