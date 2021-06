CorSport - Il Milan piomba su Djuricic, il Napoli può avere strada libera per Zaccagni

Calciomercato Napoli - Mattia Zaggagni nel mirino di Napoli e Milan in vista dell'attuale sessione di calciomercato. Intanto, arrivano novità importanti per il Napoli riguardo il possibile affare. Perché il Milan che pensa a Zaccagni come sostituto di Calhanoglu ora mette nel mirino anche un altro obiettivo, si tratta di Djuricic.

Zaccagni Napoli

Calciomercato Milan, Zaccagni o Djuricic: il Napoli attende

Il Milan punta Zaccagni o Djuricic per sostituire Hakan Calhanoglu. Nel caso di Zaccagni, il Milan ha già incassato il sì del giocatore che vorrebbe giocare la Champions League, ma secondo le ultime notizie del Corriere dello Sport ora il Milan punta forte su Filip Djuricic del Sassuolo. Affondando il colpo su Djuricic il Napoli avrebbe il via libera per Zaccagni grazie al Milan.