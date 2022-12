Calciomercato Serie A: Ancelotti lo vuole al Real Madrid

Arrivano le ultime notizie di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A e i tanti campioni che potrebbero lasciare l'Italia in vista del 2023. Perché dopo i Mondiali in Qatar sono tanti i giocatori nel mirino delle big straniere e anche del Real Madrid che vuole acquistare diversi giocatori di qualità sotto consiglio di Carlo Ancelotti. Ci sarebbero anche alcuni obiettivi che giocano nel Milan di Stefano Pioli che si sta giocando lo scudetto di Serie A con il Napoli.

Calciomercato Milan: lo vuole il Real Madrid

Calciomercato - Tanti giocatori di Serie A sono entrati nel mirino del Real Madrid e delle altre squadre top d'Europa. Le società più tenute sott'osservazione in Italia sono il Milan e il Napoli che da anni hanno avviato progetti importanti e che potrebbero rivelarsi vincenti. Tra i giocatori cresciuti in questi ultimi anni c'è sicuramente Brahim Diaz che ha catturato l'attenzione ancor di più del Real Madrid. Il club spagnolo è proprietario del cartellino del giocatore che da due anni è in prestito al Milan e proprio la prossima estate potrebbe tornare.

Dopo aver vinto la Serie A lo scorso anno contro ogni pronostico, il mercato del Milan potrebbe subire un assalto in vista del prossimo anno. Tanti i giocatori allenati da mister Stefano Pioli piacciono e sono segutii dalle big. Ora si fa caldo anche l'argomento Brahim Diaz che il Milan può riscattare per 22 milioni di euro, ma il Real Madrid potrebbe riacquistarlo per circa 25 anche subito dopo. Decisivi potrebbero essere due fattori: la volontà del giocatore e quella dell'allenatore del Real.

Brahim Diaz Real Madrid Milan

Real Madrid: Ancelotti vuole Brahim Diaz

Nel contratto di prestito del Milan per Brahim Diaz è previsto che il calciatore spagnolo resti a Siro fino al 30 giugno 2023 per poi magari essere riscattato. Ma il Real Madrid e Carlo Ancelotti potrebbero essere determinanti per riportare in Spagna il giocatore e aggiungerlo in rosa per il futuro come alternativa ai giocatori che sono nel reparto d'attacco in forza al Real.