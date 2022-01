Juventus: Dybala rifiuta il rinnovo e va al Barcellona, l'annuncio

Ultime di calciomercato con la bomba dell'addio di Paulo Dybala che non rinnova più con la Juventus e rifiuta di firmare. Il calciatore argentino è in scadenza nel 2022 e c'è il Barcellona che vuole comprare Dybala da diversi anni, ora ci siamo.

Calciomercato Juventus: Dybala rifiuta il rinnovo, l'annuncio

Arriva il clamoroso annuncio dall'Argentina riguardo l'addio di Dybala che non rinnova più con la Juventus. Si è rimandato di troppo tempo il prolungamento del contratto e ora pare che sia definitivamente saltato l'accordo per rinnovare tra la Juve e Dybala. Ad annunciarlo è stato uno dei giornalisti più affidabili in Argenina, Cesar Luis Merlo di TyC Sport, che è addirittura sicuro: “A meno che non ci sia un cambio radicale nella sua situazione, Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. Salta tutto. Dybala si è indispettito perché il club ha cambiato le condizioni per il suo nuovo contratto. Con l’attuale scenario, Paulo è pronto ad ascoltare altre offerte“.

Adesso si fa interessante la cosa, perché dopo Insigne un altro campione lascerà la Serie A a zero e c'è il forte interesse del Barcellona che vuole ingaggiare Dybala gratis e beffare la Juve con il rinnovo ormai saltato. Non sono state mantenute le promesse di novembre.

Juventus: Dybala al Barcellona gratis

Nonostante Allegri abbia confermato di voler tenere Dybala ora lui può firmare con il Barcellona e dire addio alla Juve. Perché, non bastano le parole dell'allenatore a Sky Sport dopo Inter Juve di Supercoppa Italiana. Il Barcellona può comprare Dybala perché lo segue da anni e ora può farlo gratis in vista della prossima stagione. E' questa ormai la politica del club spagnolo in crisi economica, sta facendo un ottimo mercato già per il prossimo anno con tanti colpo a zero. Dybala al Barcellona può essere il prossimo acquisto.

