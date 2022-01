Ultime di calciomercato per il Napoli con il mercato in uscita. Perché ci sono delle possibili grandi cessioni da parte del club pronto all'addio del calciatore che piace al Real Madrid di Ancelotti.

Napoli: grande addio, firma con il Real Madrid di Ancelotti

Il Real Madrid è pronto a chiudere per un nuovo acquisto e Carlo Ancelotti guarda in casa Napoli anche. Il club spagnolo sta facendo delle valutazioni importanti, perché adesso pensa a diverse situazioni di mercato in vista della prossima stagione. Infatti, è confermato pienamente Thibaut Courtois, ma il Real Madrid vuole un altro portiere e pensa di comprare Ospina che è in scadenza 2022 con il Napoli. Lunin ha già confermato al club di voler partire per continuare a crescere e per questo servirà un altro ottimo portiere che possa alternarsi all'occorenza con Courtois. Tra i vari profili scelti c'è anche Ospina che può essere ingaggiato dal Real Madrid a zero. Dalla Spagna sono sicuri, con Fichajes.net che analizza i tre possibili portieri nel mirino dei Blancos:

David Ospina al Real Madrid ? Il portiere colombiano della SSC Napoli è uno di quei portieri molto esperti che possono accettare la sfida e che piacciono al Real Madrid di Ancelotti.

? Il portiere colombiano della SSC Napoli è uno di quei portieri molto esperti che possono accettare la sfida e che piacciono al Real Madrid di Ancelotti. Fernando Pacheco è il secondo portiere seguito, in forza al Deportivo Alavés con sempre contratto in scadenza a giugno.

C'è, infine, Dani Cárdenas del Levante che ha appena terminato il suo contratto e che potrebbe assumere un ruolo meno da protagonista in uno dei migliori club del mondo.

