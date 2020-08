Calciomercato Inter - I nerazzurri interessati ad Allan per il centrocampo

Calciomercato - Inter, grande colpo in mediana: due nomi in ballo. Quasi sicuramente però saranno 2/3 i partenti e dunque urgerà prendere anche un altro mediano. La voglia è quella di prendere un centrocampista importante, di grande esperienza internazionale e che sia dunque nel meglio della propria carriera.

Nonostante non sia stata per nulla abbandonata la pista Tonali, che resta comunque difficile, i nomi in ballo attualmente sono due. Il primo è un sogno e riporta al nome di N'Golo Kantè del Chelsea: il francese potrebbe decidere di affrontare una nuova avventura dopo esser stato per parecchi anni in Premier League. I Blues dal proprio canto non vorrebbero venderlo, ma i soldi che arriverebbero in cambio del suo cartellino potrebbero servire a dare il colpo finale per Havertz.

L'alternativa low cost resta Allan, in uscita dal Napoli ma nel mirino concreto dell'Everton di Carlo Ancelotti. Il brasiliano ex Udinese viene valutato circa 40 milioni di euro, praticamente la metà di Kantè.