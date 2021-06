Calciomercato - Il Chelsea mette in vendita Ziyech, il Napoli valuta il suo acquisto!

Calciomercato Napoli - Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea ci pensano Napoli e Milan in Serie A. Arrivano novità importantissime di mercato con un grande colpo che potrebbe arrivare da Londra, sponda Blues, si tratta di Hakim Ziyech.

Ziyech

Calciomercato Napoli: Ziyech nel mirino

Il Chelsea pensa a sfoltire la rosa dopo la vittoria della Champions League e pensa di mandare via calciatori che non sono stati punti fermi di Tuchel quest'anno, tra questi c'è la riserva di lusso Hakim Ziyech. Il Chelsea apre alla cessione di Ziyech e il Napoli valuta il suo acquisto. C'è anche il Milan interessato al calciatore che potrebbe approdare in Italia con favori economici grazie al Decreto Crescita.