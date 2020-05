Giovinco, l'agente: "Seba all'Inter? Marotta e Conte lo stimano, se facciamo due più due..."

Serie A - Sebastian Giovinco all’Inter? Per il fratello dell’attaccante ex Juve, ora all’Al-Hilal, è un affare possibile. Queste le parole di Giuseppe, che gioca al Ravenna, in diretta Instagram con il collega Nicolò Schira.

“Seba ha cambiato da poco procuratore, non so molto sul suo futuro perché parliamo poco di calcio. Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la prenderà in considerazione. Il collegamento con l’Inter ci può stare facendo due più due, visto che Marotta e Conte lo conoscono bene e lo stimano tanto. Se va all’Inter, si riaccende la mia passione nerazzurra di quando ero bambino…”.?